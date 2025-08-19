A debuttare negli ultimi tempi su Canale 5 sono state soprattutto le serie tv turche ma ecco ora che tocca a una serie americana, dal titolo “Watson”. Ma, di cosa parla? Perché dovreste guardarla? Scopriamolo insieme.

Watson debutta su Canale 5: la trama

In molti, vedendo la promo su Canale 5, si saranno chiesti se, la nuova serie tv “Watson“, che debutterà questa sera in prima serata, abbia a che fare o meno con “Sherlock Holmes“.

Ebbene, la risposta è sì, Watson è proprio quel Watson, il noto collaboratore del personaggio nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. La serie tv, firmata da Craig Sweeny, negli States ha avuto un enorme successo ma, di cosa parla? Il protagonista, come detto, è il famoso John Watson, interpretato dall’attore Morris Chestnut. I fatti sono ambientati a Pittsburgh, un anno dopo la tragica caduta di Holmes a Reichenbach. Watson è pronta a dare una nuova piega alla propria vita e apre così la Holmes Clinc, ovvero un centro per pazienti affetti da patologie rare o misteriose. Saranno infatti diversi i casi che si troverà ad affrontare ma, oltre a ciò, qualcuno tornerà, ovvero il vecchio nemico Moriarty!

Watson debutta su Canale 5: le anticipazioni

Come detto stasera debutterà la serie americana “Watson”, imperdibile non solo per tutti i fan di “Sherlock Holmes”. Negli Stati Uniti è già un successo, tanto che la seconda stagione è già confermata. Nel primo episodio in onda questa sera verrà introdotta la storia del Watson di oggi, che viene a sapere che Holmes aveva finanziato una clinica privata per consentirgli di tornare a esercitare come medico. In questo episodio Watson dovrà cercare di salvare una ragazza in fin di vita per un raro caso di insonnia fatale. Nel secondo episodio invece dovrà indagare su un uomo a cui hanno sparato in testa e che ora crede di essere un soldato scozzese. Infine nel terzo c’è il caso di un cabarettista che collassa durante uno spettacolo ma, quando lo visita, lo stesso medico collassa. Cosa gli sarà successo? Appuntamento per questa sera in prima serata su Canale 5 per scoprilo!