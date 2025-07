Emma Watson viola i limiti di velocità, patente sospesa: a quanto andava?

Emma Watson nei guai per eccesso di velocità, patente sospesa: a quanto andava?

Emma Watson, celebre per il ruolo in Harry Potter, si vede sospendere la patente per sei mesi a causa di un eccesso di velocità.

Anche le star sbagliano, e questa volta a finire nel mirino è stata Emma Watson. L’attrice britannica, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter, è stata fermata dalla polizia per eccesso di velocità. Secondo quanto riportato da fonti locali, la corsa è costata cara: patente sospesa e una sanzione salata.

Ma la domanda che tutti si fanno è una sola: a quanto stava andando?

Tra studio, impresa e nuovi progetti: la nuova vita di Emma Watson

Dal 2023, Emma Watson frequenta un master in scrittura creativa presso l’Università di Oxford, segnando un ritorno al mondo accademico dopo anni sotto i riflettori. L’attrice, oggi 35enne, ha esordito al cinema nel 2001 con Harry Potter e la pietra filosofale e ha proseguito la carriera interpretando ruoli in pellicole come La bella e la bestia, Bling Ring e Noi siamo infinito. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019, nel film Piccole donne diretto da Greta Gerwig.

Accanto all’attività artistica, Watson ha intrapreso anche un percorso imprenditoriale nel campo delle bevande ecologiche, lanciando insieme al fratello un brand di gin sostenibile. Inoltre, è coinvolta nella produzione della nuova serie TV firmata HBO che riadatterà in chiave seriale i romanzi di J.K. Rowling.

L’attrice britannica Emma Watson dovrà rinunciare alla guida per i prossimi sei mesi a causa di una violazione del codice della strada avvenuta nei dintorni di Oxford. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Wycombe, che ha inflitto anche una sanzione pecuniaria di 1.044 sterline (circa 1.200 euro).

Il rilevamento risale a circa un anno fa, quando l’attrice è stata sorpresa a viaggiare a 38 miglia orarie (pari a circa 61 km/h) in una zona in cui il limite è fissato a 30 miglia (48 km/h). L’infrazione ha causato l’azzeramento definitivo dei punti sulla patente, comportandone così la sospensione automatica.

Non è la prima volta che Emma Watson incappa in violazioni al codice della strada: negli ultimi anni avrebbe totalizzato quattro infrazioni, perdendo complessivamente 9 punti sulla patente.

Ancora una volta, la polizia britannica si dimostra inflessibile nei confronti delle violazioni stradali, anche quando a commetterle sono nomi noti dello spettacolo internazionale.