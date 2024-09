Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint sono stati scelti nel 2000 quando erano bambini per interpretare i tre protagonisti della saga di Harry Potter che sarebbe durata dieci anni. Ora, si cercano i nuovi attori che prenderanno il loro posto per il nuovo film previsto per il 2025.

Harry Potter: nuovo film nel 2025

Hbo ha messo in produzione un remake di ‘Harry Potter’: una serie tv in sette stagioni, una per ogni libro della saga letteraria di J.K. Rowling, che sarà trasmessa sulla nuova piattaforma streaming Hbo Max. A tal proposito, sono stati aperti i casting per cercare i nuovi protagonisti che prenderanno il posto di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Il film di Harry Potter e l’apertura dei casting

I casting sono aperti da lunedì e prescindono da qualsiasi differenza di etnia, identità di genere o disabilità. Sono, infatti, aperti a qualsiasi bambino residente in Irlanda e nel Regno Unito che nel 2025, anno in cui dovrebbero presumibilmente iniziare le riprese, avrà tra i nove e gli undici anni.

Ai bambini è stato chiesto di effettuare due video: il primo con la lettura di una poesia o di una storia di loro gradimento, ma non di Harry Potter, in massimo 30 secondi; il secondo con il piccolo attore intento a descrivere un membro della famiglia, un amico o un animale domestico a cui è particolarmente legato, in massimo un minuto.

Il tempo limite per inviare le candidature è il 31 ottobre.

Il team di lavoro per il nuovo film di Harry Potter

Alla regia ci sarà Mark Mylod, mentre Francesca Gardiner, nota per aver lavorato a Killing Eve (2018), sarà la nuova showrunner. Tra i produttori esecutivi, invece, ci saranno J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.