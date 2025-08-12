Pomeriggio 5, colpo di scena: arriva Gianluigi Nuzzi e cambia il titolo dello...

Gianluigi Nuzzi guiderà il pomeriggio di Canale 5 con un format rivoluzionato e un nuovo titolo: ecco tutti i dettagli.

Cambio epocale a Pomeriggio 5: dopo anni di conduzione e un’identità televisiva ormai consolidata, il programma pomeridiano di Canale 5 si prepara a una svolta senza precedenti. Al timone arriva Gianluigi Nuzzi, volto noto al pubblico per le sue inchieste e la lunga esperienza in programmi di approfondimento. Tuttavia, la novità non si ferma qui: la trasmissione cambierà anche nome, segnando l’inizio di una nuova era per lo storico format Mediaset.

Il nuovo volto del pomeriggio di Canale 5

Sta per prendere forma il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5, che con la prossima stagione televisiva vedrà l’arrivo di un programma completamente rinnovato. Gianluigi Nuzzi, attraverso un annuncio pubblicato sui suoi canali social, ha rivelato che il programma che condurrà prenderà il posto di “Pomeriggio Cinque” e si chiamerà “Dentro la notizia”.

Nel video pubblicato, Nuzzi si è mostrato all’interno di uno studio ancora in fase di allestimento, anticipando che, sebbene le scenografie siano ancora da completare, il titolo del nuovo show non è più un mistero.

Da “Pomeriggio 5” a “Dentro la notizia”: una svolta giornalistica

Mediaset ha deciso di chiudere definitivamente “Pomeriggio 5” dopo 17 anni di programmazione, per dare spazio a una nuova trasmissione che, come spiegato da Nuzzi, adotterà un approccio più giornalistico e investigativo rispetto al passato. Il conduttore, noto per la sua esperienza in programmi di approfondimento come “Quarto Grado”, ha sottolineato che il nuovo format si concentrerà sui racconti delle notizie quotidiane, intese come tessere di un mosaico che compone l’Italia di oggi.

Lo show, in onda ogni pomeriggio alle 17 dal prossimo settembre, si propone di unire i vari pezzi dell’informazione per arrivare a una verità più completa e approfondita.