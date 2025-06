Dopo due anni alla guida di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha annunciato il suo addio, segnando un momento importante per il programma di Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata, in onda oggi, la conduttrice ha confermato la notizia con emozione, regalando al pubblico e allo studio un saluto toccante che ha lasciato tutti profondamente commossi.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: le indiscrezioni sulla prossima stagione

In vista della prossima stagione autunnale, circolano infatti voci su tre possibili candidate, tutte volti noti di Mediaset e molto apprezzate per la loro professionalità: Cesara Buonamici, Sabrina Scampini e Simona Marchetti. Per ora sono soltanto rumor privi di conferme ufficiali.

Secondo le recenti indiscrezioni, Mediaset intende rinnovare Pomeriggio 5, rendendo il format più fresco e affidandolo a una figura che, pur autorevole, sappia essere accogliente e instaurare un rapporto empatico con gli spettatori, rafforzandone così la fedeltà.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: momento di grande commozione in diretta

A due anni dall’inaspettato arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la giornalista si prepara ad affrontare nuove sfide professionali. Nel 2023 ha tentato di raccogliere l’eredità lasciata da Barbara D’Urso, la quale era stata improvvisamente esclusa dai palinsesti Mediaset.

Per Merlino non è stato facile distinguersi: durante la conduzione di Pomeriggio 5 ha faticato a competere negli ascolti con La vita in diretta di Alberto Matano. Dopo un’esperienza non del tutto positiva, ha deciso insieme a Pier Silvio Berlusconi di lasciare il programma per dedicarsi a nuovi progetti, tra cui, secondo indiscrezioni, un possibile talk politico su Rete 4 nella prossima stagione.

“Grazie, abbiamo vissuto un anno intenso, ma siamo arrivati alla fine, raccontando pezzi di vita vera“, ha dichiarato commossa in diretta tv.

Poi, la conduttrice ha aggiunto:

“Siamo arrivati alla fine di questa intensa edizione, abbiamo raccontato la realtà così com’è, per me la cronaca riflette il Paese e ne abbiamo raccontato la luce e le ombre, facendo domande e non accontentandoci delle risposte, facendo un lavoro di gruppo che è fondamentale”.

Durante l’ultima puntata, Merlino ha annunciato l’arrivo di Alessandra Viero alla conduzione della versione estiva del programma, sottolineando con soddisfazione che la collega è preparata e che lascia il programma in buone mani.

Nel suo messaggio finale, ha voluto ringraziare non solo gli inviati ma anche tutte le persone dietro le quinte che hanno reso possibile il programma, oltre al pubblico che non ha mai smesso di seguirla: