Myrta Merlino lascia “Pomeriggio Cinque“? Tutto sulle ultime indiscrezioni che vedono la conduttrice al timone di un nuovo programma tv.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque?

Sono diverse settimane che si parla con insistenza di un possibile addio di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque“, il noto talk show per anni condotto da Barbara D’Urso.

A quanto pare le voci stanno per diventare una conferma, con la conduttrice pronta a lasciare. Gabriele Parpiglia aveva lanciato la notizia, ora ecco che Alberto Dandolo dà l’addio della Merlino per certo. Ma attenzione, la Merlino non lascerebbe Mediaset, per lei pronto un nuovo programma.

Myrta Merlino: nuovo programma tv?

Come abbiamo appena visto, sarebbe quasi certo l’addio di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”. Per la conduttrice sarebbe pronto un nuovo programma su Rete 4, un programma a taglio politico e di approfondimento, più in linea quindi con il background giornalistico della Merlino. Per il momento non ci sono state conferme né smentite, ricordiamo anche che già lo scorso anno si era parlato di un nuovo programma su Rete 4 per Myrta, voci però subito smentite sia dalla stessa Merlino sia da Mediaset. Vedremo se sarà così anche questa volta.