Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a una svolta importante. Gianluigi Nuzzi sarà il nuovo conduttore di Pomeriggio 5, prendendo il posto di Myrta Merlino. Tra conferme e novità, Mediaset punta a un restyling che combina informazione e intrattenimento, aggiungendo un tocco di sobrietà in più.

Pomeriggio 5 cambia volto con Gianluigi Nuzzi: le novità annunciate da Mediaset

La stagione 2025-2026 porterà novità importanti nel pomeriggio di Canale 5. Gianluigi Nuzzi prenderà il posto di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. Non è solo una voce di corridoio, ma una conferma ufficiale della novità arrivata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset l’8 luglio. Pier Silvio Berlusconi ha messo i puntini sulle i, anticipando un restyling deciso per il programma.

Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio 5: un cambio di passo tra cronaca e attualità

Dopo due anni sotto la guida di Merlino, che ha spostato Pomeriggio 5 verso un’informazione più seria rispetto all’era Barbara D’Urso, arriva Gianluigi Nuzzi, giornalista noto per Quarto Grado su Rete 4. La nuova linea? “Dalla cronaca all’attualità, anche costume, ma meno leggerezza”. Questa la sintesi che emerge dalla presentazione dei palinsesti. Mediaset punta su una figura maschile per fronteggiare La Vita in Diretta di Alberto Matano. Nuzzi dovrà mantenere il giusto equilibrio tra serietà e intrattenimento. Non un compito facile, ma di sicuro stimolante per il celebre giornalista.

Quanto a Myrta Merlino, resta in Mediaset, anche se non ci sono ancora certezze su quale sarà il suo ruolo. Si parla di un possibile programma serale di approfondimento su Rete 4, ma per ora sono solo ipotesi. Resta da vedere se continuerà a muoversi tra informazione e intrattenimento o se si dedicherà a un approfondimento più politico.

E per Nuzzi? Non cambia solo Pomeriggio 5. Continuerà a guidare Quarto Grado il venerdì sera, con una stagione che si preannuncia intensa. Doppio impegno, doppia responsabilità. Sarà interessante vedere come riuscirà a gestire tutto, tra il talk pomeridiano e il programma d’inchiesta serale.