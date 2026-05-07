Il ministro Nordio avvia azione legale contro Berlinguer e Mediaset sul caso Minetti

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio pare abbia avviato un’azione legale in sede civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset in relazione alla puntata del 28 aprile di È sempre Cartabianca, dedicata al cosiddetto “caso Minetti”. Al centro della contestazione vi sarebbero alcune dichiarazioni ritenute dal Guardasigilli lesive della sua immagine personale e del ruolo istituzionale, successivamente smentite anche in diretta durante la trasmissione.

La vicenda in tv, le reazioni politiche e gli sviluppi del caso Minetti

La puntata incriminata si inserisce in un dibattito televisivo acceso, nel quale il giornalista Sigfrido Ranucci aveva riferito un’ipotesi non verificata su presunti spostamenti del ministro in Uruguay. Bianca Berlinguer avrebbe difeso la linea editoriale sottolineando la natura in diretta della trasmissione e la responsabilità individuale degli ospiti: “Gli ospiti sono responsabili delle loro parole.

La trasmissione è libera e tutto si è svolto alla luce del sole”. Ranucci aveva poi chiarito la natura indiziaria delle sue informazioni e si era scusato per le modalità dell’intervento, evitando così ulteriori azioni legali nei suoi confronti.

Diversa invece la posizione del ministro, che pare abbia proseguito contro Berlinguer dopo aver auspicato anche un suo passo indietro mai arrivato.

La scelta avrebbe suscitato reazioni politiche critiche: dalla Commissione di Vigilanza Rai si parla di segnale “pesante per chi fa informazione”, mentre il Partito Democratico denuncia un quadro “preoccupante per la libertà di stampa”.

Parallelamente, sul fronte giudiziario proseguono gli approfondimenti sul caso Minetti, con verifiche internazionali in Uruguay e Spagna legate alla procedura di grazia e alla regolarità di alcune pratiche di adozione. Gli inquirenti stanno valutando documentazione aggiuntiva e accertamenti delegati anche all’Interpol, mentre le autorità uruguaiane stanno svolgendo controlli amministrativi interni. Tra i nodi dell’indagine figurano anche gli spostamenti della protagonista e la ricostruzione della sua posizione giudiziaria e personale negli anni.

Il ministro Nordio avvia azione legale contro Berlinguer e Mediaset sul caso Minetti

Stando alle indiscrezioni dell’Ansa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio avrebbe deciso di intraprendere un’iniziativa giudiziaria in sede civile, affidando l’incarico all’avvocato Giulio Micioni del foro di Roma, contro Bianca Berlinguer e Mediaset in relazione alla puntata del 28 aprile di È sempre Cartabianca. Al centro della controversia ci sarebbero alcune affermazioni diffuse durante la trasmissione sul cosiddetto “caso Minetti”, poi smentite dallo stesso Guardasigilli in diretta televisiva.

Secondo il ministero, si tratta di contenuti che avrebbero avuto un impatto lesivo sull’immagine personale e istituzionale del ministro: “notizie e dichiarazioni considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta”. Sarebbe stato inoltre precisato che, in caso di esito favorevole della causa, eventuali risarcimenti saranno destinati a finalità benefiche, in particolare a enti per la tutela dei minori. La decisione arriva dopo che Nordio, pur avendo inizialmente reagito in trasmissione contestando le affermazioni e intervenendo telefonicamente, ha successivamente circoscritto l’azione legale alla conduttrice e alla rete.