Friburgo-Braga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Semifinali in Europa League. Oggi, giovedì 7 maggio, il Friburgo ospita il Braga - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto della seconda competizione europea. In Germania si riparte dal 2-1 con cui i portoghesi si sono imposti nella gara d'andata. La sfida tra Friburgo e B...

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Semifinali in Europa League. Oggi, giovedì 7 maggio, il Friburgo ospita il Braga – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto della seconda competizione europea. In Germania si riparte dal 2-1 con cui i portoghesi si sono imposti nella gara d’andata.

La sfida tra Friburgo e Braga è in programma oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 21.

Ecco le probabili formazioni:

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

Braga (4-5-1): Hornicek; Victor Gomez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tiknaz, Joao Moutinho, Gorby; Zalazar, Pau Victor, Dorgeles. All. Vicens

Friburgo-Braga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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