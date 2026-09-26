Il nuovo documentario firmato dallo stesso DJ dei Linkin Park, Joe Hahn approda nelle sale italiane dal 30 settembre al 3 ottobre. Intitolato Unshatter il film affronta i sette anni di silenzio che hanno seguito la tragica scomparsa del frontman Chester Bennington, mostrando come la band abbia saputo trasformare il dolore in un nuovo slancio creativo.

Grazie a una combinazione di materiale d’archivio, riprese di studio mai viste prima e testimonianze sincere dei membri del gruppo e dei fan, Unshatter si propone non come un semplice tributo, ma come un resoconto autentico di resilienza, amicizia e rinascita. Il documentario segue le sessioni di registrazione del 2022, l’uscita dell’album From Zero nel 2024 e culmina con il concerto spettacolare tenutosi a San Paolo, in Brasile.

Il viaggio creativo raccontato attraverso immagini inedite

Il film si apre con frammenti di video girati nel 2022, quando la band, ancora avvolta nel lutto, iniziò a sperimentare nuove sonorità. Non sono making of tradizionali, ma spezzoni catturati senza l’intento di diventare parte di un lungometraggio, offrendo al pubblico uno sguardo raro sul processo di composizione.

Interviste intime con Mike ShinodaBrad Delson e Rob Bourdon rivelano le dinamiche interne, le paure e le speranze che hanno guidato la formazione di From Zero.

Le nuove voci: Emily Armstrong e Colin Brittain

Un punto centrale del racconto è l’introduzione della cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Brittain. Entrambi hanno affrontato lo scetticismo dei fan, ma hanno dimostrato, attraverso prove in studio e performance live, di essere in grado di onorare l’eredità di Chester senza copiarla. Le loro dichiarazioni, raccolte in momenti più rilassati, puntano l’accento sulla necessità di creare qualcosa di nuovo senza rinnegare il passato.

Il concerto di San Paolo: climax del film

La parte culminante del documentario è il concerto di San Paolo trasmesso in versione estesa su Live in São Paulo. Le immagini mostrano la platea affollata, gli effetti visivi all’avanguardia e la capacità della nuova formazione di coinvolgere il pubblico con brani classici e nuove tracce. Il live, reso disponibile anche in streaming, contiene versioni non presenti nel film, offrendo un valore aggiunto agli spettatori.

Formati cinematografici e distribuzione

Unshatter è proposto in diverse tecnologie: proiezione standard 2D nelle sale convenzionali, ma anche esperienze immersive come SCREENX4DX e Ultra4DX disponibili in location selezionate a livello mondiale. Queste versioni espandono le scene più emozionanti sui lati dello schermo e aggiungono movimenti del sedile e effetti atmosferici, rendendo la visione ancora più coinvolgente. La distribuzione italiana è curata da Nexo Studios in esclusiva, con partnership mediatiche che includono Virgin Radio, Metal Hammer e Live Nation.

Come vedere il film e ascoltare la colonna sonora

Le informazioni su programmazioni e prenotazioni sono consultabili sul sito ufficiale del film e su . Parallelamente, la colonna sonora Unshatter (Live in São Paulo) è disponibile su tutte le piattaforme digitali fin dal 25 settembre consentendo ai fan di rivivere le performance anche dopo la chiusura delle sale. Il film, distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing rappresenta un’occasione unica per comprendere il percorso umano della band.