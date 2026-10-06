L’autunno 2026 ha trasformato la Francia in un palcoscenico di tensioni multiple: scuole chiuse per scioperi, strade invase da manifestanti e mercati messi in difficoltà da una crisi fiscale senza precedenti. Il fattore scatenante è il tentativo del governo di riequilibrare un bilancio pubblico gravato da debiti crescenti, mentre il dibattito si avvicina alle imminenti elezioni presidenziali.

L’incertezza economica ha alimentato il malcontento, rendendo la difesa del stato sociale il filo conduttore di proteste che si estendono dall’educazione alla vita quotidiana.

Le manifestazioni hanno assunto forme diverse a seconda delle regioni, ma il punto comune è la richiesta di una revisione dei tagli alla spesa pubblica e di una maggiore protezione per i servizi essenziali.

Il clima di agitazione è stato alimentato da comunicati ufficiali che avvertono di un deficit strutturale ormai insostenibile, spingendo i partiti a puntare sulla redistribuzione delle risorse come tema centrale della campagna elettorale.

Scuole in tumulto: scioperi degli insegnanti e barricate nelle città

Da inizio ottobre, più di 15.000 insegnanti hanno indetto uno sciopero nazionale contro il pacchetto di riforme fiscali che prevede il taglio del 10% dei fondi destinati al settore dell’istruzione.

Nelle grandi città – Parigi, Lione, Marsiglia – le aule sono state chiuse, le porte delle scuole occupate e le scale trasformate in barricate per impedire l’ingresso delle autorità. Secondo dati raccolti dalle autorità locali, le interruzioni hanno colpito il 38% delle classi primarie, lasciando migliaia di alunni senza lezioni.

Strade e mercati: la crisi fiscale si traduce in protesta di piazza

Parallelamente, centinaia di migliaia di cittadini hanno preso le strade in manifestazioni che hanno interessato le principali arterie di Parigi, Tolosa e Nizza. I manifestanti chiedono la cancellazione del nuovo imposta sul reddito che, secondo loro, grava soprattutto sui ceti medio-bassi, e la revisione dei tagli ai servizi sanitari. Le forze dell’ordine hanno eretto barricate di cemento e catene metalliche per contenere i gruppi più folli, ma le proteste hanno comunque provocato blocchi della circolazione e disordini nei mercati rionali, dove i venditori hanno denunciato una drastica diminuzione delle vendite.

Riforma fiscale proposta dal governo

Il disegno di legge presentato dal ministro dell’Economia prevede un aumento del IVA dal 20% al 22% e l’introduzione di una nuova tassa sui profitti delle imprese con più di 500 dipendenti. L’obiettivo dichiarato è ridurre il deficit pubblico dal 4,8% al 3,5% del Pil entro il prossimo anno. Tuttavia, gli economisti indipendenti avvertono che tali misure rischiano di inasprire la recessione, riducendo la capacità di spesa delle famiglie e aggravando la pressione sul welfare. Il dibattito parlamentare è acceso: da un lato, la necessità di riequilibrare le finanze; dall’altro, la paura di compromettere il modello di protezione sociale che ha caratterizzato la Francia per decenni.

Il clima di tensione è aggravato dalla prossima tornata elettorale: i principali candidati hanno già inserito la questione della spesa pubblica nei loro programmi, promettendo soluzioni che vanno dal taglio di spese “non essenziali” a una revisione complessiva del sistema fiscale. Le proteste, quindi, non sono più semplici dimostrazioni di malcontento, ma si configurano come un vero e proprio barometro politico, capace di influenzare le scelte degli elettori nelle settimane che precedono il voto.