Gli studenti della “lista delle conquiste” del liceo Visconti sono stati puniti

Gli studenti del Liceo Visconti, conosciuto per la "lista delle conquiste", sono stati puniti con volontariato e sei in condotta.

Sei giorni di sospensione, che verranno sostituiti per via della fine della scuola, da altrettanti giorni di volontariato con il Telefono Rosa, e ammissione agli esami di maturità con il sei in condotta. Secondo quanto riportato, questa è stata la decisione che ha preso il consiglio di classe nei confronti dei cinque ragazzi del liceo Visconti di Roma, che hanno affisso alla porta di una classe la lista delle ragazze conquistate.

Studenti del liceo Visconti e la lista delle conquiste: la vicenda

L’episodio è stato denunciato dal collettivo “Visconti in rosa” formato dalle studentesse del prestigioso liceo classico romano. Rita Pappalardo, preside della scuola, aveva subito indetto un’assemblea scolastica straordinaria in cui sono intervenuti anche i cinque studenti del quinto anno che hanno sostenuto di aver capito l’errore commesso. Nonostante questo, è arrivata la punizione per quanto accaduto.