"Non è soltanto una grave mancanza di rispetto verso le ragazze coinvolte. Gli autori si sentono autorizzato a farlo, per loro è un gesto legittimo" denunciano le studentesse

Una lista di circa 30 nomi di ragazze con a fianco i nomi di ragazzi con cui avrebbero avuto una relazione è stata affissa nel liceo Visconti di Roma. Le studentesse denunciano il sessismo del gesto.

La “lista delle conquiste”

Il foglietto è stato segnalato il 3 giugno da un professore che ha notato che, di giorno in giorno, l’elenco dei nomi si infoltiva. Il giorno seguente è partita la denuncia da parte del collettivo studentesco Visconti In Rosa.

Scrivono le studentesse indignate: “Non è soltanto una grave mancanza di rispetto verso le ragazze coinvolte. Gli autori si sentono autorizzato a farlo, per loro è un gesto legittimo, non sono consapevoli di quello che hanno fatto. E questo la dice lunga sulla nostra società.”

L’accusa ai vertici dell’istituto

Le studentesse del collettivo denunciano anche i vertici dell’istituto che, secondo loro, non sono in grado di rispondere alle loro esigenze in maniera adeguata. Le giovani chiedono alla dirigenza che prenda provvedimenti contro gli autori del gesto, in modo che sia evidente che considera grave l’affissione di quella lista.

Conclude Visconti in Rosa: “Nessuna persona, indipendentemente dal genere, dovrebbe essere oggetto di alcun tipo di violenza verbale e/o psicologica. Non vogliamo uno scontro fra maschi e femmine, ma vogliamo renderci promotrici di un dialogo strutturato nel corpo studentesco. E alle ragazze coinvolte vogliamo ricordare che non sono sole.”