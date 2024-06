Due militari dell’Aeronautica militare, Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci, sono morti in un incidente d’auto avvenuto poco distante dall’aeroporto militare di Grosseto. Altri 4 sono rimasti feriti.

L’incidente d’auto

A rendere noto l’incidente è la stessa Aeronautica. Al momento non si conosce ancora la dinamica dello scontro. Si sa solamente che le persone coinvolte nell’incidente, avvenuto intorno alle 8:40 di questa mattina, sono tutti militari dell’Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative. Da quello che emerge da una prima indagine sembra che uno dei due militari morti, Latino, che era da solo in auto, stesse tornando verso Marina di Grosseto, dove si trovava il suo alloggio, per recuperare qualcosa.

Gli altri 4 militari rimasti feriti nello scontro sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale.

Il messaggio di cordoglio di Crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso “a nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, il più sentito cordoglio ai familiari”.

Ha inoltre aggiunto: “Esprimo all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, e al generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze. Mi stringo idealmente con tutta la Difesa, ai familiari e agli affetti più cari di Riccardo e di Francesco Antonio”.