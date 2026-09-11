La “rivolta dei robot”. A Varsavia, in Polonia, un corteo di umanoidi ha manifestato davanti alla sede del ministero degli Affari Digitali, per chiedere regole sull’AI. I dettagli.

Polonia, la rivolta dei Robot: in sciopero per chiedere regole sull’AI

Davanti al ministero degli Affari Digitali a Varsavia, in Polonia, 30 robot hanno manifestato, agitando bandiera e impugnando slogan, chiedendo al governo di regolamentare l’AI, prima che essa faccia perdere alla persone posti di lavoro.

La protesta è stata organizzata da Democratism, un’iniziativa che, secondo il suo sito, ha come obiettivo quello di avviare un dibattito su come l’Intelligenza Artificiale e la robotizzazione stiano incidendo sul mercato del lavoro.

Polonia, robot in sciopero: “Vogliamo leggi, vogliamo regole”

Tra gli slogan scanditi durante la protesta a Varsavia dei robot troviamo: “I robot presenti qui servono a mostrare che questa tecnologia è già realtà”, “Difendete i posti di lavoro“, “È ora di regole” e “Non aspettate, regolamentate.” Queste invece le parole dell’organizzatore (umano) Grzegorz Kuliś: “Vogliamo affrontare soprattutto il tema della possibile sostituzione delle persone sia da parte di robot umanoidi sia da parte dell’intelligenza artificiale nel lavoro cognitivo.

Se non reagiamo ora, potremmo presto trovarci di fronte a un problema.”