Alessia Marcuzzi si racconta senza filtri e rompe il silenzio sulla menopausa, affrontando le paure e le insicurezze vissute a partire dai 47 anni. La conduttrice ha ricordato il difficile percorso personale e il sostegno ricevuto dall’ex marito Paolo Calabresi Marconi, lanciando un messaggio di consapevolezza a tutte le donne.

Alessia Marcuzzi racconta la menopausa: “Mi vergognavo, mi sentivo meno donna”

Alessia Marcuzzi ha deciso di raccontare pubblicamente una fase delicata della propria vita, condividendo sui social le difficoltà affrontate con l’arrivo della menopausa. In un video pubblicato su Instagram, la conduttrice, oggi 53enne, ha ripercorso l’inizio avvenuto a 47 anni, spiegando quanto i cambiamenti fisici ed emotivi l’avessero colta impreparata. «Sono entrata in perimenopausa a 47 anni e questo cambiamento è stato proprio faticoso», ha confessato, ricordando di non aver avuto inizialmente abbastanza informazioni per comprendere ciò che stava accadendo al suo corpo.

A rendere tutto più complicato era soprattutto il senso di imbarazzo, alimentato anche da una società in cui questo argomento rimane spesso poco affrontato. «Mi vergognavo», ha ammesso, descrivendo la paura di essere considerata meno attraente e meno sicura di sé. «Mi sentivo meno donna, meno desiderata», ha aggiunto, spiegando come la fine del ciclo mestruale avesse finito per influenzare la percezione della propria femminilità.

«Andavo in giro con gli assorbenti nella borsa, vi dico solo questo», ha raccontato, rivelando quanto fosse difficile accettare apertamente il cambiamento.

Il sostegno dell’ex marito Paolo Calabresi Marconi e il messaggio di Alessia Marcuzzi alle donne

Nel suo racconto, Marcuzzi ha ricordato anche la vicinanza dell’allora marito Paolo Calabresi Marconi, che le è stato accanto durante una fase particolarmente complessa. «Io ero sposata e il mio ex marito mi è stato molto accanto, ma è stato un periodo molto complicato», ha spiegato. Per lei, il passaggio alla menopausa conclamata ha rappresentato, invece, un momento di liberazione: «Quando sono entrata in menopausa conclamata, per me è stata una specie di liberazione». Oggi ha scelto di condividere la propria esperienza per incoraggiare altre donne a vivere questa fase senza sentirsi inadeguate e senza lasciarsi condizionare dai pregiudizi.

Nel suo intervento, Marcuzzi ha fatto riferimento anche all’espressione giapponese in bloom, che richiama l’idea di una donna capace di sbocciare nuovamente durante questa fase della vita. Un modo diverso di guardare alla menopausa, non più come a una perdita, ma come a un momento di crescita personale. «La donna in menopausa è una donna più figa, più consapevole, più diretta, più sexy», ha dichiarato, invitando le donne ad accogliere il cambiamento con maggiore serenità e fiducia in se stesse.

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