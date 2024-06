Un camionista è morto mentre effettuava dei controlli di manutenzione ordinaria, schiacciato dalla cabina. L’incidente sul lavoro si è verificato a Santa Giusta.

Incidente sul lavoro a Santa Giusta: camionista muore schiacciato dalla cabina

Stava effettuando dei controlli di manutenzione ordinaria sotto la cabina del camion, quando improvvisamente il dispositivo di sicurezza ha ceduto e l’uomo è rimasto schiacciato. Il terribile incidente mortale sul lavoro si è verificato a Santa Giusta, nella serata di domenica 18 giugno. Il camionista di 60 anni è morto schiacciato davanti alla sua abitazione, in zona Cirras. Per effettuare il controllo l’uomo aveva sollevato in avanti la grossa cabina di guida, per poi infilarsi sotto.

Incidente sul lavoro a Santa Giusta: l’uomo è morto sul colpo

Al momento le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, per capire per quale motivo la cabina sia tornata giù di colpo senza dargli il tempo di reagire. L’uomo purtroppo è morto sul colpo e i soccorsi, chiamati dalla moglie, si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per liberare il corpo, la polizia e lo Spresal.