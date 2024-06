Incidente sul lavoro, cadono da un'impalcatura alta sei metri: due operai in ...

Le vittime sarebbero un uomo di 49 anni e un ragazzo di 22, entrambi si trovano in gravi condizioni

A Luino, provincia di Varese, poco dopo le 14 di oggi pomeriggio, si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro: due operai sono caduti da un’impalcatura alta sei metri in via Lugano 18 nella Villa Castiglione, entrambi sono in gravi condizioni.

L’allerma al 112 è stato lanciato poco dopo le 14: due operai sono caduti da un’impalcatura alta sei metri mentre lavoravano in via Lugano 18 nella Villa Castiglione. Sul posto sono intervenuti i sanitari a bordo di due elicotteri, un’automedica e due ambulanze, oltre che i carabinieri, i tecnici Ats e i vigili del fuoco. Adesso ci sarà da capire cosa sia successo nel dettaglio: come sia stato possibile che i due operai siano caduti dall’impalcatura.

Le vittime sono in gravi condizioni

Le vittime sono state subito soccorse: si tratta di un uomo di 49 anni, che ha riportato un grave trauma al cranio e al torace, e di un ragazzo di 22 anni con traumi al torace e all’arto inferiore. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale: il primo al San Gerardo di Monza, mentre il secondo all’ospedale di Novara.

