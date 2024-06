Un terribile incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di lunedì 10 giugno in provincia di Torino. Un operaio si trova in gravi condizioni dopo essere stato colpito da una lastra d’acciaio.

Incidente sul lavoro, operaio colpito da lastra d’acciaio: grave 45enne

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri, lunedì 10 giugno 2024, a Gosso, in provincia di Torino. Un operaio di 45 anni è rimasto colpito da una lastra di acciaio che si è staccata da un macchinario, prendendolo in pieno. L’infortunio si è verificato in un’officina metalmeccanica di Grosso, nel comune di Ciriè.

Incidente sul lavoro: operaio ricoverato in codice rosso

L’operaio è stato portato con l’elicottero al pronto soccorso del Sto di Torino in codice rosso. Nonostante le gravissime ferite fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente si sono recati gli ispettori della Spresal dell’Asl To 4 e i carabinieri di Mathi, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e se ci siano eventuali responsabilità.