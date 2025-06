Tragedia ieri sera, sabato 14 giugno 2025, nella stazione di Cesate (Milano), dove un ragazzo di appena 19 anni è stato travolto da un treno: il giovane è morto sul colpo.

Dramma nel Milanese, 19enne travolto da un treno in stazione: morto sul colpo

Ieri sera, sabato 14 giugno 2025, intorno alle ore 21.30, un ragazzo di 19 anni è morto travolto da un treno.

L’incidente è avvenuto nella stazione di Cesate, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Dramma nel Milanese, 19enne travolto da un treno in stazione: le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo di 19 anni morto ieri sera dopo essere stato travolto da un treno nella stazione di Cesate, avrebbe attraversato i binari per raggiungere gli amici, in quel momento però stava transitando un convoglio diretto a Malpensa che lo ha preso in pieno e ucciso sul colpo. La dinamica dell’incidente è comunque al vaglio degli inquirenti, che dovranno visionare immagini e video delle telecamere di videosorveglianza per stabilire appunto l’esatta dinamica dei fatti.