Un'autocisterna ha avuto un incidente nei pressi del casello di Riccione ed è scoppiato un incendio.

Momenti di forte apprensione intorno a mezzogiorno nei pressi del casello autostradale di Riccione, dove un’autocisterna si è ribaltata provocando un vasto incendio e pesanti disagi alla circolazione.

Incendio a Riccione in A14: colonna di fumo vicino al casello

L’incidente si è verificato nelle vicinanze dell’uscita dell’A14 e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorritori.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante avrebbe perso parte del proprio carico dopo il ribaltamento. Poco dopo si è sviluppato un incendio che ha rapidamente avvolto l’autocisterna, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Vista la complessità dell’emergenza, sono stati richiesti rinforzi anche dai comandi di Forlì e Pesaro.

Incendio a Riccione: traffico in tilt sulla A14

Per consentire le operazioni di soccorso, il casello di Riccione è stato temporaneamente chiuso sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni di marcia. È stata inoltre interdetta al traffico anche via Berlinguer.

Le conseguenze sulla viabilità sono state immediate. Già intorno alle 12.30 si registrava circa un chilometro di coda nel tratto compreso tra Rimini e Riccione.

Agli automobilisti provenienti da Ancona è stato consigliato di uscire a Cattolica, mentre a chi arriva da Bologna viene suggerita l’uscita di Rimini Sud. Fortunatamente, al momento non risultano persone ferite. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento e completare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.