(Adnkronos) - Per una volta lascia i microfoni a bordocampo per le tavole del palcoscenico. Marco Mazzocchi, vicedirettore di Rai Sport e volto storico del giornalismo sportivo Rai, debutta come attore in 'Condominio Francesco', spettacolo scritto da Francesca Conte e diretto da Massimo Cinque, in ...

(Adnkronos) – Per una volta lascia i microfoni a bordocampo per le tavole del palcoscenico. Marco Mazzocchi, vicedirettore di Rai Sport e volto storico del giornalismo sportivo Rai, debutta come attore in ‘Condominio Francesco’, spettacolo scritto da Francesca Conte e diretto da Massimo Cinque, in scena il 21 e 22 dicembre al Teatro delle Muse di Roma.

Nella pièce interpreta il Cervello, impegnato in una continua trattativa con il Cuore. Un ruolo che sente particolarmente vicino, tanto da definirsi il “villain” della storia. Nell’intervista all’Adnkronos parla del teatro come palestra di ascolto, commenta le polemiche di ‘Ballando con le stelle’, riflette sulla crisi del calcio italiano e sul boom del tennis, senza rinunciare alle sue proverbiali stoccate.

Partiamo dal teatro.

In “Condominio Francesco” interpreti il Cervello, un personaggio che sembra avere qualche tratto del ‘cattivo’. Ti diverti a vestire questi panni?



Molto! Mi piace interpretare il Cervello perché di fatto sono un po’ il villain della situazione. Amo i cattivi nei film e nelle serie televisive. Sono uno che oggi può essere molto simpatico e tra un minuto molto antipatico.

Il ruolo del cattivo matto mi piace parecchio.

Come è nata questa passione per la recitazione?



È nata circa cinque anni fa, in un periodo in cui avevo un po’ più di tempo libero. Ho cominciato frequentando un gruppo amatoriale, poi ho seguito l’accademia di Massimiliano Bruno. Quando Francesca Conte mi ha parlato di “Condominio Francesco”, mi è piaciuta l’idea e l’ho incoraggiata a portare lo spettacolo in scena. È un’esperienza che mi sta dando molto.

Il teatro è anche un lavoro di squadra. È un valore che sente in crisi nella società di oggi?



Sì, e credo che i social abbiano contribuito a rafforzare l’individualismo. Ognuno cerca il proprio risultato, i propri like, i propri follower. Il teatro, invece, ti obbliga ad ascoltare gli altri, a rispettare i tempi e a lavorare insieme. Non puoi pensare soltanto a te stesso: se non funziona il gruppo, non funziona lo spettacolo.

A proposito di spettacolo, tra gli altri talent hai partecipato a ‘Ballando con le stelle’ nel 2005. Oggi il programma è al centro di polemiche e scontri. Che idea ti sei fatto?



Quando l’ho fatto io era un programma diverso. Oggi è cambiato molto. Alcuni episodi recenti li ho trovati offensivi, come quello del profumo spruzzato da Guillermo Mariotto addosso a Barbara D’Urso. Una cosa che mi ha offeso, soprattutto perché avvenuta in prima serata su Rai1. La Rai è la più importante azienda culturale del Paese, ha anche una missione educativa. Non credo che per guadagnare due punti di share si debba accettare tutto.

Da vicedirettore di Rai Sport come hai vissuto la perdita dei diritti delle Atp Finals?



Quando un grande evento approda sulla televisione generalista e raccoglie ascolti importanti, il prezzo dei diritti può triplicare o quadruplicare. Ma la Rai ha vincoli economici e pubblicitari che non le consentono di inseguire ogni rilancio. Bisogna fare i conti con la sostenibilità economica. Questo non significa che Rai Sport non abbia ottenuto risultati importanti: anche senza la Nazionale abbiamo fatto ascolti eccezionali con i Mondiali, grazie al lavoro di tutta la squadra.

Il tennis italiano, intanto, vive una stagione straordinaria. È un fenomeno destinato a durare?



Credo di sì. La pandemia ha contribuito a rendere il tennis più accessibile e visibile, riportando tante persone nei circoli. Poi sono arrivati i risultati, da Sinner a Cobolli e Musetti, e i successi in Coppa Davis. Il tennis è tornato a essere attrattivo. Nella storia dello sport italiano abbiamo già visto fenomeni di questo tipo: penso al nuoto dopo le Olimpiadi di Sydney del 2000 o alla pallavolo. Sono sport che hanno vissuto stagioni di grande popolarità.

E il calcio? Perché fatica a produrre nuovi talenti italiani?



È un problema difficile da risolvere finché le squadre continueranno a puntare così tanto sui giocatori stranieri. Bisognerebbe investire di più sui giovani italiani e dare loro la possibilità di giocare.

C’è poi un’altra abitudine che sembra aver preso piede tra i calciatori: controllare i social subito dopo una partita.



Non soltanto dopo: alcuni lo fanno addirittura all’intervallo! L’80% degli ex calciatori che oggi sono allenatori o dirigenti, appena finisce la partita, va a controllare TikTok e Instagram per vedere che cosa si dice di loro. È una cosa penosa, penosa. Mi colpisce che persone con una certa esperienza e un certo percorso professionale siano così condizionate dai commenti sui social.

E per il futuro? Dopo il teatro, hai in mente altre incursioni fuori dalla televisione?



Mi piacerebbe portare i podcast sportivi dentro Rai Sport. Pur avendo 60 anni, sono convinto che stiano conquistando uno spazio sempre più importante, talvolta superiore a quello di alcuni programmi televisivi. Sono curioso delle nuove tecnologie e mi piace sperimentare. In Rai sono arrivato nel 1988, ma ho ancora voglia di rimettermi in gioco. (di Ilaria Floris)

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