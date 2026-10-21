Il mercato europeo del gas mostra segnali di tensione: i contratti sulla piazza di Amsterdam hanno registrato rialzi nei valori di riferimento, mentre gli sviluppi nello Stretto di Hormuz mantengono alta l’attenzione degli operatori. Nonostante la presenza continua di flussi attraverso il canale, l’incidente che ha coinvolto una petroliera e la minaccia degli attacchi navali hanno innescato movimenti sui prezzi a breve termine.

In parallelo, l’operatore norvegese Gassco ha comunicato un’attività definita stabile con consegne elevate nel sistema di trasporto del gas in Europa un elemento che tempera in parte le preoccupazioni sulla continuità delle forniture.

Andamento dei prezzi sul mercato Ttf di Amsterdam

Sul mercato di riferimento europeo, i contratti Ttf hanno mostrato aumenti significativi: una quotazione ha toccato i 86,6 euro al megawattora dopo un incremento dell’1,8% rispetto ai valori precedenti.

Un altro livello chiave sui future mensili ha addirittura superato i 89 euro con i contratti sul mese di novembre che hanno segnato un guadagno del 2% raggiungendo i 89,3 euro al MWh.

Massimi recenti e confronto temporale

Il prezzo che ha superato la soglia dei 89 euro rappresenta un punto di riferimento: si tratta del valore più alto registrato dallo scorso 1 dicembre .

Questo paragone con il passato aiuta a collocare l’attuale oscillazione in una prospettiva storica e a valutare l’entità del movimento sui mercati.

Fattori geopolitici: l’incidente nello Stretto di Hormuz

Alla base dei rialzi c’è l’episodio che ha coinvolto una petroliera nello Stretto di Hormuz quando la nave ha urtato una mina navale durante il transito. L’accaduto ha riacceso timori sulla sicurezza delle rotte marittime che collegano importanti aree produttrici ed esportatrici di energia al resto del mondo, con potenziali effetti sui costi e sulla disponibilità di forniture a breve termine.

Anche se i flussi marittimi nel canale sono rimasti consistenti, il semplice rischio percepito ha sufficiente potere per influenzare il comportamento degli operatori finanziari e dei trader di commodity, determinando pressioni al rialzo sui prezzi dei contratti gas naturale.

Impatto sulle dinamiche di mercato

Le oscillazioni dei prezzi riflettono sia la reazione immediata al rischio geopolitico sia la valutazione delle condizioni reali di approvvigionamento. In questo caso, la notizia dell’incidente ha agito come catalizzatore, aumentando la volatilità sui future e sui contratti spot del mercato Ttf ad Amsterdam.

Ruolo delle infrastrutture europee e dichiarazione di Gassco

In questo contesto, la nota di Gassco assume rilievo: l’operatore ha segnalato un’operatività stabile e livelli elevati di consegna nel sistema di trasporto del gas in Europa. Questa informazione è importante perché testimonia che, malgrado i timori legati alle rotte marittime, le reti continentali continuano a funzionare con volumi significativi.

La combinazione di un livello di fornitura operativo e il contesto geopolitico crea una dinamica duplice: da un lato una base fisica di rifornimento solida, dall’altro una sensibilità dei mercati ai rischi di interruzione che alimenta i rialzi dei prezzi.

Contemporaneamente, le conferme di flussi e consegne elevate da parte di Gassco offrono un quadro operativo meno allarmante per le reti europee.

Per gli osservatori del mercato e per gli operatori energetici resta cruciale monitorare l’evoluzione della situazione nello Stretto di Hormuz e le successive comunicazioni delle società di trasporto, poiché entrambi gli elementi continueranno a influenzare la direzione dei prezzi e la stabilità delle forniture in Europa.