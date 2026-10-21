Un pomeriggio di strada resa impervia dalla pioggia ed ecco che l’imprevisto è proprio dietro l’angolo, quella manovra azzardata per guadagnare qualche decimo di secondo o per non stare dietro ad un mezzo più lento che si è rivelata inefficace ma anzi ha portato più danni che benefici. Un clima come quello odierno nel nord Italia è la perfetta rappresentazione di cosa significa guidare con condizioni avverse.

Frontale auto, uno dei conducenti è stato portato al pronto soccorso

Nel frontale tra le due auto che è stato il primo incidente segnalato, al volante dei due veicoli vi era in entrambi i casi solo il guidatore.

Stando a quanto riportano le persone presenti sul posto uno dei conducenti è stato portato al pronto soccorso in codice verde pur avendo riportato ferite lievi che sono state medicate in pronto soccorso.

Per gli altri due guidatori invece non si deve segnalare, fortunatamente, alcunché, solo un grande spavento derivante da un impatto come un frontale. Sicuramente di aiuto la pioggia che ha rallentato la velocità dei veicoli.

Una terza auto finisce fuoristrada per evitare il frontale

Un’auto è arrivata nel luogo interessato dall’incidente, in località Gus, frazione di Borgo Montebelluna, in Veneto e si è ritrovata davanti le altre due protagoniste del frontale e solo la prontezza del guidatore nel decidere di andare fuoristrada ha evitato una microcarambola.

Anche per quest’auto, come riporta Il Gazzettino, danni causati dal contatto con il terrapieno ma il conducente fortunatamente non ha avuto alcun risentimento ed è risultato incolume.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i primi rilievi e per stabilire la dinamica e le cause del sinistro che ha naturalmente colto di sorpresa i diretti interessati.

Purtroppo le condizioni climatiche avverse portano a queste situazioni, abbiniamoci un asfalto non perfetto e magari condizioni delle vetture non al massimo ed ecco che nasce la ricetta perfetta per un incidente.