Dopo 44 anni consecutivi in Parlamento, Pier Ferdinando Casini ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni politiche del 2027. Il senatore, oggi nel gruppo del Partito Democratico, ha annunciato la scelta in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di voler lasciare spazio a nuove personalità, più vicine ai partiti e alle coalizioni che si presenteranno agli elettori.

Eletto per la prima volta alla Camera nel 1983, quando aveva 27 anni e militava nella Democrazia Cristiana, Casini è il parlamentare in carica da più tempo.

L’annuncio di Casini: “È arrivato il momento di fermarmi”

“Ho deciso: alle prossime elezioni politiche, dopo 44 anni, non mi ricandiderò. Lascio il Parlamento“, ha dichiarato Casini nell’intervista al quotidiano.

Il senatore ha motivato la decisione con la volontà di favorire un ricambio della rappresentanza politica, ringraziando quanti gli hanno accordato fiducia nel corso della sua lunga carriera.

“Ritengo sia giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno agli elettori“, ha aggiunto, chiarendo di considerare concluso il proprio percorso parlamentare.

La scelta arriva dopo decenni trascorsi nelle istituzioni, durante i quali Casini ha attraversato diverse stagioni politiche e cambiamenti degli equilibri tra centrodestra e centrosinistra. Negli ultimi dieci anni è stato sostenuto dal centrosinistra come senatore indipendente, una fase che ha accompagnato il suo percorso fino all’attuale legislatura.

Dagli esordi nella Democrazia Cristiana alla presidenza della Camera

Nato a Bologna il 3 dicembre 1955, Casini entrò in Parlamento nel luglio 1983, eletto alla Camera nelle liste della Democrazia Cristiana. Nel corso della sua attività ha ricoperto numerosi incarichi, fino a diventare presidente della Camera dei deputati il 31 maggio 2001, ruolo mantenuto per l’intera legislatura. È stato inoltre presidente dell’Unione interparlamentare dal 2005 al 2008.

Dopo lo scioglimento della Dc, Casini contribuì alla nascita del Centro cristiano democratico e continuò a svolgere un ruolo nell’area centrista, attraversando alleanze e formazioni differenti. La sua esperienza parlamentare si è sviluppata per circa trent’anni alla Camera e, successivamente, al Senato.

Nell’intervista al Corriere della Sera, il senatore ha ricordato anche alcuni momenti significativi della propria vita istituzionale, tra cui l’incontro con papa Giovanni Paolo II a Montecitorio, indicato come uno dei ricordi più belli. Ha inoltre parlato del futuro della politica italiana e della necessità di non sottovalutare le diverse forze politiche.

Con la decisione di non presentarsi alle elezioni del 2027, Casini si prepara dunque a concludere una presenza parlamentare iniziata oltre quattro decenni fa. L’uscita dalle istituzioni, ha precisato, non significa però abbandonare la politica come passione e impegno civile.