Per le attesissime elezioni politiche del 2027, Giuseppe Conte starebbe pensando di far correre il Movimento 5 Stelle da solo, e di rompere quindi con il campo largo. Suggestione o verità?

E se Giuseppe Conte rompesse con il campo largo per far correre il Movimento 5 Stelle da solo alle prossime elezioni politiche? Supposizione, forse. O forse c’è del vero?

Giuseppe Conte vuole rompere con il campo largo? “Tentato di andare da solo”

Manca ancora molto, è vero, ma c’è già tantissima attesa per quelle che saranno le elezioni politiche del 2027.

Vincerà ancora la destra? O il campo largo avrà la meglio? Ecco, a proposito del campo largo i dubbi sono tanti, come quello su chi candidare a premier, con Conte e Schlein che non pare siano molto d’accordo e con le primarie quindi sempre più probabili. Negli ultimi giorni si è però fatta largo una nuova indiscrezione: e se Giuseppe Conte rompesse con il campo largo per far correre da solo il Movimento 5 Stelle? Che poi, va detto, è ciò che i suoi sostenitori vorrebbero, con tanti commenti che vanno in questa direzione sotto ogni suo post.

In molti infatti vorrebbero che il M5S corresse da solo e non assieme al Pd. Conte ci starà davvero pensando o è solo una suggestione mediatica?

Elezioni politiche 2027: il campo largo ha senso?

Continuano le tensioni tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, il che non è buon segno per il campo largo, in vista delle elezioni politiche del 2027.

Per questo in tanti sostenitore del leader pentastellato, si augurano che lo stesso molli il campo largo, al fine di far correre alle elezioni il Movimento 5 Stelle da solo. Mantenere infatti un’alleanza potrebbe comportare un prezzo elettorale alto soprattutto per il M5S, tanto più se a guidarla dovesse essere proprio la Schlein. Ma anche se il candidato premier fosse Conte, lo stesso dovrebbe scendere a compromessi, come ad esempio annacquare le attuali posizioni sull’Ucraina e sulle armi, rischiando così di perdere elettori. Nel caso in cui invece il Movimento 5 Stelle si presenti da solo alle elezioni del prossimo anno, potrebbe ad esempio recuperare il voto dei più radicali e dei pentastellati delle origini. Insomma, in questi giorni Giuseppe Conte ha tanto su cui riflettere.