Papa Leone XVI ha annunciato che a breve sarà operato in quanto gli è stato scoperto un nodulo al polmone. Ecco come hanno reagito alla notizia Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e gli altri politici.

Papa Leone XVI ha annunciato di avere un nodulo al polmone. Il pontefice sarà infatti operato nei prossimi giorni. L’annuncio dello stesso Prevost durante l’Angelus. Ecco come hanno reagito alla notizia Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e gli altri politici.

Papa Leone XVI: “Ho un nodulo polmonare”

L’annuncio che non ti aspetti durante l’Angelus da parte di Papa Leone XVI.

Il pontefice ha infatti informato i suoi fedeli di avere un nodulo al polmone: “I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni.” il Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha poi precisato che: “L’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”.

Questa la reazione del mondo della politica italiana all’annuncio del Pontefice.

Papa Leone XVI, la reazione del mondo della politica all’annuncio del nodulo al polmone

Diversi membri del mondo della politica italiana hanno voluto esprimere tutta la loro vicinanza al Santo Padre dopo l’annuncio del nodulo al polmone.

Queste ad esempio le parole di Ignazio La Russa: “Desidero esprimere al Santo Padre sincera vicinanza e rivolgergli i più sentiti auguri affinché l’intervento programmato possa svolgersi nel migliore dei modi e possa ristabilirsi al più presto. A nome mio personale e di tutto il Senato della Repubblica, un affettuoso augurio di pronta e completa guarigione”. Lorenzo Fontana, invece ha detto: “Al Santo Padre rivolgo un sentito e sincero pensiero di vicinanza. Preghiamo per lui, con i migliori auguri per l’intervento e per una pronta ripresa. Lo accompagniamo in questi giorni con tutto il nostro affetto, sempre grati per il suo impegno costante e per le sue parole.” Su X Antonio Tajani: “Rivolgo un augurio a Papa Leone XIV. Tutti gli italiani si stringono intorno al Santo Padre per affrontare la sfida che lo attende. Prego per la sua salute e per il suo magistero“. Tra i tanti messaggi anche quello della Lega: “Matteo Salvini e tutta la famiglia della Lega si stringono con affetto attorno al Santo Padre, vicini a lui nella prova che dovrà affrontare. A lui i più sinceri auguri di pronta ripresa, accompagnandolo con il pensiero e con la preghiera in questi giorni delicati”. La vicinanza è stata espressa anche da diversi altri partiti e politici.

Papa Leone, la reazione di Sergio Mattarella all’annuncio del nodulo al polmone

Non poteva mancare il messaggio da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Il Suo annuncio all’Angelus di oggi è stato accolto con partecipazione e commozione da tutto il popolo italiano. In vista del Suo ricovero nei prossimi giorni, Le giunga l’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Il popolo italiano Le è vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento.”

Papa Leone, la reazione di Giorgia Meloni all’annuncio del nodulo al polmone

Anche Giorgia Meloni, dopo l’annuncio di Papa Leone XVI, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza nei confronti del Pontefice. Queste le sue parole: “Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto.“