Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi nei prossimi giorni a causa della scoperta di un nodulo nel polmone. Ha ringraziato i fedeli e chiesto loro preghiere.

Papa Leone XIV dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo individuato in un polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pontefice durante l’Angelus di domenica 11 ottobre, spiegando che la formazione è stata scoperta in una fase molto precoce e risulta ben circoscritta. Dopo aver consultato i medici, il Papa ha deciso di seguire le indicazioni ricevute e procedere con l’operazione, già programmata per i prossimi giorni.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle caratteristiche della lesione né sulla durata prevista della convalescenza.

L’annuncio del Papa durante l’Angelus

Nel suo intervento, Leone XIV ha scelto di condividere direttamente con i fedeli la notizia delle proprie condizioni di salute, spiegando che il nodulo è emerso nel corso di recenti controlli medici.

“I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato“, ha dichiarato il Pontefice.

I sanitari avrebbero ritenuto opportuno intervenire chirurgicamente per rimuovere la formazione. Una raccomandazione che il Papa ha deciso di seguire, con un’operazione già fissata per i prossimi giorni.

Nel suo annuncio, Leone XIV non ha fornito ulteriori informazioni sulla natura del nodulo.

Non è stato quindi precisato se siano necessari altri accertamenti per determinarne le caratteristiche: al momento, le informazioni disponibili si limitano a quanto riferito dal Pontefice durante l’Angelus.

La richiesta di preghiere e i prossimi giorni

Nel comunicare la notizia, il Papa ha voluto anche ringraziare le persone che gli sono vicine e chiedere il sostegno spirituale dei fedeli in vista dell’intervento.

“Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera“, ha concluso Leone XIV.

L’annuncio ha attirato l’attenzione sulle condizioni di salute del Pontefice, che ha 71 anni. Per il momento non sono state comunicate informazioni ufficiali sui tempi di recupero dopo l’operazione né su eventuali modifiche ai suoi impegni pubblici.

Tra gli appuntamenti già previsti figura anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, programmato dal 6 al 17 novembre. Resta da capire se l’intervento e il successivo periodo di convalescenza avranno conseguenze sul calendario del viaggio.