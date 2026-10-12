Negli ultimi due giorni le quotazioni dei titoli sovrani hanno mostrato un marcato restringimento del spread Btp-Bund a 10 anni. Alla chiusura della seduta di venerdì, il differenziale si attestava a 109,9 punti, identico al valore di chiusura del giorno precedente. Nel frattempo, il rendimento del Btp è sceso a 4,57%, mentre quello del Bund tedesco è rimasto stabile intorno al 3,47%.

Il 8 ottobre, la borsa di Roma ha registrato un nuovo record di riduzione: il spread ha concluso la giornata a 111 punti base, partendo da 115 all’apertura. Il rendimento del Btp è stato quotato al 4,6%, indicando una leggera diminuzione della pressione sui costi di indebitamento per lo Stato italiano.

Andamento del differenziale Btp-Bund a 10 anni

Il valore di 111 punti base, registrato il 8 ottobre, corrisponde a una distanza di circa 1,11 punti percentuali tra i rendimenti dei due titoli decennali. Nel giorno successivo, 9 ottobre, il differenziale si è ulteriormente compresso, toccando i 109 punti in apertura, rispetto ai 111 del giorno prima e ai 115 della mercoledì precedente.

Rendimenti dei titoli di riferimento

Nel medesimo intervallo temporale, il rendimento del Btp è sceso dal 4,60% al 4,54%, mentre il Bund tedesco è rimasto intorno al 3,46%. A confronto, il titolo francese OAT a 10 anni è stato quotato al 4,83%, in calo rispetto al 4,88% del giorno precedente, e lo spread OAT-Bund si è ridotto di due punti base, attestandosi a 137 punti.

Implicazioni per il costo di finanziamento e per gli investitori

Un spread più ristretto è generalmente interpretato come un segnale di ridotto timore di credito nei confronti del Paese. Quando gli investitori percepiscono un minor rischio, richiedono un premio di rendimento più contenuto, facendo scendere il costo di finanziamento per lo Stato e,

Nel contesto attuale, la flessione del differenziale suggerisce un miglioramento della fiducia del mercato nei confronti dell’Italia, sebbene il rendimento del Btp rimanga più elevato rispetto a quello tedesco. Gli operatori di mercato dovranno monitorare attentamente la direzione di questi indicatori, poiché eventuali inversioni potrebbero tradursi in nuovi aumenti dei costi di indebitamento.