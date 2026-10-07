Guerra Ucraina, l’ira di Zelensky contro Putin: “Oggi 24 morti, il suo regalo di compleanno”

Nuova escalation in Ucraina: almeno 24 morti e 55 feriti nei raid russi, tra cui sette bambini. Pesante il bilancio a Pryluky, mentre gli attacchi hanno colpito anche Kiev, Kremenchuk e Oleksandrija.

La guerra tra Russia e Ucraina torna a vivere ore di forte tensione, tra nuovi attacchi sul territorio ucraino, vittime civili e l’escalation nel Mar Nero, dove due navi mercantili sono state colpite. Intanto, la visita a Kiev del Comitato Militare della Nato, guidato dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, conferma il sostegno dell’Alleanza all’Ucraina.

Sul fronte diplomatico, Mosca e Washington continuano a confrontarsi sulla possibilità di riaprire i negoziati, mentre restano profonde le distanze tra le parti.

Cavo Dragone a Kiev, la Nato ribadisce il sostegno all’Ucraina

Il conflitto tra Russia e Ucraina torna a registrare una forte escalation, mentre sul terreno militare si intrecciano nuovi raid, tensioni nel Mar Nero e segnali sul fronte diplomatico.

Il Comitato Militare della Nato, guidato dall’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, si è recato a Kiev insieme ai rappresentanti militari dei 32 Paesi dell’Alleanza. La delegazione ha incontrato il comandante delle forze armate ucraine Mykhailo Drapatyi, concentrandosi sulle priorità militari di Kiev, sulle lezioni apprese durante il conflitto e sulle nuove forme di guerra, compreso l’impiego di droni e sistemi senza equipaggio.

Durante la missione sono state visitate anche strutture dedicate alla difesa aerea e alla guerra con droni.

La visita della Nato avviene mentre la situazione resta particolarmente delicata anche nel Mar Nero. In Bulgaria sono state colpite due navi mercantili all’interno della zona economica esclusiva del Paese: la Alfa Watan, battente bandiera del Togo, è affondata e le autorità bulgare avrebbero successivamente interrotto le ricerche dei dieci membri dell’equipaggio, senza trovare superstiti. La seconda imbarcazione, la Able, è rimasta danneggiata ma il suo equipaggio è stato soccorso.

L’origine dei droni non è stata accertata in modo indipendente: Volodymyr Zelensky ha attribuito l’attacco alla Russia, mentre Mosca ha respinto l’accusa. L’episodio arriva a poche ore da un altro grave incidente avvenuto al largo della Romania, dove un mercantile era stato colpito e due membri dell’equipaggio erano morti.

Guerra Ucraina, l’ira di Zelensky contro Putin: “Oggi 24 morti, il suo regalo di compleanno”

Parallelamente, la Russia ha condotto una nuova massiccia offensiva con missili e droni contro Kiev e altre regioni ucraine. Tra le località più colpite c’è Pryluky, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un edificio residenziale provocando un bilancio molto pesante. Il numero delle vittime è cresciuto durante le operazioni di soccorso: secondo gli aggiornamenti riportati dalle autorità ucraine, nel palazzo sono morte anche quattro bambini, mentre decine di persone sono rimaste ferite. Zelensky ha denunciato la gravità dell’attacco e ha riferito che “Sono state salvate quindici persone, tra cui un bambino, ma ci sono ancora persone di cui non si hanno notizie”.

Sale ad almeno 24 morti il bilancio complessivo dei raid russi condotti nelle ultime ore in Ucraina. I feriti sono almeno 55, compresi sette minori. Altre sei persone hanno perso la vita negli attacchi che hanno interessato Oleksandrija, Kremenchuk e Kiev, mentre le operazioni di soccorso e di ricerca proseguono nelle aree maggiormente colpite.

Sul piano politico, intanto, Mosca mantiene aperto il tema dei negoziati con Washington e Kiev, ma senza che al momento emerga una svolta concreta. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha sostenuto che gli Stati Uniti comprendono la posizione di Mosca sulla ripresa dei colloqui e ha affermato che il Cremlino vuole prima capire quali proposte l’Ucraina intenda portare al tavolo. Secondo la ricostruzione russa, Washington aveva prospettato un formato trilaterale, ma Mosca sostiene che gli attacchi ucraini in concomitanza con le elezioni della Duma abbiano ostacolato il percorso. Lavrov ha quindi dichiarato: “Per quanto riguarda il passaggio dalle dichiarazioni all’azione concreta, questa domanda non dovrebbe essere rivolta a noi”. Le accuse restano tuttavia inserite nel quadro delle rispettive versioni delle parti coinvolte e non costituiscono una ricostruzione indipendente degli eventi.

Nel frattempo, il Cremlino ha comunicato che Vladimir Putin, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto telefonate e messaggi di auguri da diversi leader stranieri. Tra questi figurano il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il turco Recep Tayyip Erdogan e numerosi capi di Stato dell’area post-sovietica, tra cui Ilham Aliyev, Alexander Lukashenko, Kassym-Jomart Tokayev, Sadyr Japarov, Serdar Berdimuhamedov, Shavkat Mirziyoyev ed Emomali Rahmon, oltre al premier armeno Nikol Pashinyan.