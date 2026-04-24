Congelati 344 milioni in criptovalute, il Tesoro Usa colpisce reti legate all'Iran

Il Dipartimento del Tesoro Usa, con dichiarazioni del segretario Scott Bessent il 24 aprile 2026, ha bloccato 344 milioni di dollari in criptovalute ritenuti collegati all'Iran e ha inserito nella lista nera una raffineria cinese ritenuta parte di uno schema di sostegno all'economia petrolifera iraniana

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato una nuova manovra contro presunte reti finanziarie a sostegno dell’Iran, annunciando il congelamento di 344 milioni di dollari in criptovalute. La notizia è stata resa pubblica tramite dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent diffuse su X, piattaforma usata per aggiornare l’opinione pubblica su misure e provvedimenti.

L’azione combina strumenti finanziari tradizionali e misure mirate al mondo digitale delle valute virtuali.

Dettagli dell’operazione e natura degli asset congelati

Secondo quanto riportato, sono stati presi provvedimenti contro diversi portafogli di asset ritenuti collegati a flussi finanziari iraniani; il valore complessivo degli asset immobilizzati è stimato in 344 milioni di dollari.

Il riferimento esplicito è alle criptovalute, strumenti il cui trasferimento transnazionale rappresenta una sfida per chi applica le sanzioni. L’intervento del Tesoro non si limita a misure amministrative: coinvolge anche il tracciamento di wallet e l’adozione di restrizioni operative per impedire il ricorso a canali alternativi di finanziamento.

Meccanismi pratici del congelamento

Il congelamento è stato attuato tramite designazioni e restrizioni che limitano la capacità di spostare o liquidare le risorse indicate.

In termini concreti, le autorità possono segnalare indirizzi di portafogli alle piattaforme di scambio e richiedere il blocco delle transazioni, oltre a ricorrere a misure legali per impedire il pieno accesso ai fondi. Questo approccio combina strumenti di compliance finanziaria con attività di intelligence per identificare i nodi della rete.

La raffineria cinese nel mirino: Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery

Parallelamente al congelamento degli asset virtuali, il Tesoro ha sanzionato la Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, una raffineria indipendente in Cina spesso definita teapot per la sua dimensione e modalità operative. Secondo l’amministrazione americana, questa struttura sarebbe parte di una rete che continua a fornire supporto economico al settore petrolifero iraniano, alimentando canali che consentono a Tehran di monetizzare risorse energetiche nonostante le restrizioni internazionali.

Che cos’è una “teapot” e perché conta

Il termine teapot indica in gergo una raffineria di piccola o media scala, spesso indipendente rispetto ai grandi gruppi statali. Queste entità possono risultare strategiche perché offrono flessibilità commerciale e percorsi di distribuzione meno visibili rispetto alle reti tradizionali. Per il Tesoro, la scelta di sanzionare una simile raffineria riflette la preoccupazione che infrastrutture apparentemente autonome possano essere utilizzate per aggirare le sanzioni e sostenere l’economia petrolifera dell’Iran.

Implicazioni geopolitiche e scenari futuri

Le misure del 24 aprile 2026 segnano un’interazione sempre più intensa tra politica estera e tecnologie finanziarie: l’uso delle criptovalute come canale di finanziamento internazionale è diventato un punto critico nelle dinamiche di sanzioni. Per i paesi e le imprese coinvolte, la decisione comporta rischi reputazionali e difficoltà operative, mentre per gli operatori del settore crypto si apre la questione della compliance rafforzata e della collaborazione con le autorità per evitare la finanziarizzazione illecita.

Le reazioni ufficiali di Pechino o di entità commerciali menzionate non sono state riportate in dettaglio al momento dell’annuncio; è prevedibile però un aumento dei controlli e delle verifiche sui flussi energetici e finanziari che interessano la regione. In prospettiva, l’azione potrebbe spingere verso nuove pratiche di monitoraggio delle valute virtuali e consolidare l’uso di strumenti normativi per contrastare reti di elusione delle sanzioni, con possibili ripercussioni sui mercati energetici e sulle relazioni diplomatiche internazionali.

In conclusione, l’intervento del Dipartimento del Tesoro il 24 aprile 2026 rappresenta un esempio di come le autorità stiano integrando strumenti tradizionali e innovativi per affrontare sfide transfrontaliere: il congelamento di 344 milioni di dollari in criptovalute e le sanzioni a una raffineria cinese indicano una strategia mirata a tagliare i canali finanziari ritenuti vitali per l’economia petrolifera dell’Iran. Seguiranno aggiornamenti sui risvolti legali e geopolitici man mano che le indagini e le risposte internazionali si sviluppano.