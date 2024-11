Il grave incidente con il parapendio è avvenuto oggi, mercoledì 20 novembre, intorno alle 14 a Milazzo. Padre e figlia sono precipitati, schiantandosi contro la struttura metallica dell’ex discoteca Le Cupole.

Padre e figlia precipitano con il parapendio a Milazzo

Due persone sono precipitate durante un volo in parapendio sul lungomare di Ponente. Nell’incidente, avvenuto probabilmente a causa di una raffica di vento, sono stati coinvolti una donna e l’istruttore. Padre di 57 anni e figlia di 30, trascinati dal vento, hanno perso il controllo del parapendio, schiantandosi contro una struttura metallica. Si tratterebbe di due turisti provenienti dal Trentino Alto Adige.

Ferita gravemente la giovane donna, trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina dopo essere stata intubata. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Milazzo.

A lanciare l’allarme sarebbero stati degli operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo nei pressi dell’ex discoteca. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Padre e figlia precipitano con il parapendio a Milazzo: l’uomo muore in ospedale

Il padre è deceduto per arresto cardiaco, nonostante le condizioni non apparissero gravi al momento del ricovero in ospedale. La figlia trentenne, invece, è ricoverata in prognosi riservata. Avrebbe riportato un grave taglio al piede destro e i medici stanno cercando di salvare l’arto inferiore.

Padre e figlia precipitano con il parapendio a Milazzo: le indagini

Sono ancora in corso gli accertamenti sulle modalità dell’incidente. I Carabinieri di Milazzo stanno raccogliendo le dichiarazioni dei membri della comitiva che si trovava con le due persone coinvolte nello schianto.