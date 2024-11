Questa mattina, poco dopo le 7:15, si è verificato l’incidente mortale nel tratto toscano dell’autostrada A1 Milano-Napoli. A causa dello scontro, il traffico è stato bloccato e si sono registrati 5 km di coda in direzione di Firenze.

Incidente mortale sull’autostrada A1

L’incidente mortale lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli si sarebbe verificato, come riportato da Il Tirreno, precisamente al chilometro 396,6.

Nello scontro è stato coinvolto un furgone con a bordo due uomini: uno è deceduto per le gravi ferite riportate, mentre l’altro, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Siena in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze della Misericordia di Sarteano, quella di Sinalunga, l’auto medica di Nottola, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Incidente mortale sull’autostrada A1: traffico in tilt

Le conseguenze sul traffico sono state pesanti, con una coda che ha raggiunto i 5 chilometri tra Chiusi e Valdichiana, in direzione Firenze. A tal proposito, ai viaggiatori verso Firenze è stato consigliato di uscire a Chiusi, percorrere la SS326 verso Torrita di Siena per poi rientrare in A1 a Valdichiana.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia Stradale, in queste prime ore dopo l’accaduto, stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.