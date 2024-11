Un gravissimo scontro tra due volanti della polizia è avvenuto questa mattina, alle prime luci dell’alba, e ha avuto delle conseguenze gravissime. L’incidente, capitato in via di Torrevecchia a Roma, è costato la vita ad un agente di 30 anni. Altri tre uomini in divisa sono rimasti feriti, insieme ad un uomo che era stato fermato dai poliziotti e che si stava recando in questura.

Roma, incidente tra due auto della polizia: morto un agente

Secondo quanto appreso, una delle due auto della polizia si stava recando in un’arteria di Roma per sedare una rissa, mentre l’altra volante andava verso la questura con a bordo un fermato. I due mezzi si sono scontrati in via di Torrevecchia. Ad avere la peggio è stato uno degli agenti, 30enne, rimasto ucciso sul colpo. Oltre a lui, anche altri tre poliziotti sono rimasti feriti, così come il fermato.

Roma, incidente tra due auto della polizia: le indagini

Al momento, è ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Gli agenti della locale di Roma Capitale e i Carabinieri, giunti sul posto poco dopo l’incidente, stanno cercando di verificare quanto accaduto.