Incidente sul lavoro a Torino, travolto da una gru: morto operaio 51enne

Il braccio della gru avrebbe travolto l'operaio 51enne nella serata di ieri: per lui non c'è stato nulla da fare

Un nuovo tremendo incidente sul lavoro spezza troppo presto la vita di un operaio italiano. Questa volta, il dramma è accaduto nel capoluogo piemontese di Torino, dove un uomo di 51 anni è morto nella sua ditta, schiacciato dal braccio di una gru.

Torino, incidente sul lavoro: operaio morto schiacciato da una gru

Erano da poco passate le ore 20 e 30 della serata di ieri, quando al centro di comando dei vigili del fuoco della città di Torino arriva una segnalazione. La richiesta di pronto intervento è recapitata dal centro di ricerche della Società Metropolitana Acque Torino, in corso Unità d’Italia. I caschi rossi, una volta giunti sul posto, hanno appurato quanto era successo: un operaio della ditta era rimasto schiacciato da un braccio della gru mentre stava eseguendo dei lavori di realizzazione della struttura per contenere una nuova vasca di pompaggio della Smat.

Torino, incidente sul lavoro: le indagini

Purtroppo, per l’operaio 51enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente: l’uomo è morto nella serata di ieri. Oltre ai vigili del fuoco, in ditta sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso e i carabinieri per i rilievi insieme al personale dello Spresal.