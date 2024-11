Un tragico incidente notturno

La notte scorsa, Roma è stata teatro di un drammatico incidente che ha coinvolto due volanti della polizia. L’episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona Trionfale, quando una pattuglia, guidata da una giovane poliziotta di 25 anni, si stava dirigendo verso il commissariato dopo aver arrestato un cittadino georgiano per possesso di arnesi da scasso. Durante il tragitto, l’auto ha incrociato un’altra volante, in servizio per intervenire su una rissa, e l’impatto è stato devastante.

Le conseguenze dell’impatto

Il violento scontro ha causato il ribaltamento delle vetture, lasciando sul campo un agente, Amar Kudin, di 32 anni, che non ha avuto scampo. Originario della Croazia, Kudin era in servizio al commissariato Primavalle e aveva una passione per il rugby, sport che praticava con dedizione. I suoi tre colleghi, che si trovavano a bordo delle due volanti, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso, mentre il cittadino georgiano, presente nell’auto della vittima, è rimasto anch’esso ferito.

La reazione della comunità e delle autorità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità e il corpo della polizia. Messaggi di cordoglio sono giunti da ogni parte, compresi quelli della premier Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini, che hanno espresso il loro dolore per la perdita di un agente così stimato. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla polizia, sempre in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini. La polizia locale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre le strade circostanti sono state temporaneamente chiuse al traffico per consentire i rilievi del caso.