Erba, incidente sul lavoro per un operaio di 41 anni: ricoverato in gravi con...

L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, lunedì 18 novembre, intorno alle 10, all’interno dell’area dell’ex Gasfire di Erba. L’operaio di 41 anni si troverebbe ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.

Grave incidente sul lavoro a Erba

Le morti sul lavoro continuano ad aumentare giorno dopo giorno, con un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti.

Un operaio di 41 anni sarebbe in pericolo di vita dopo essere stato schiacciato contro il soffitto da un carrello escavatore. Secondo le prime indiscrezioni, l’incidente sarebbe avvenuto alle 10.03 in via Fiume al civico 8, a Erba.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, tra cui automedica, auto infermieristica e ambulanza.

L’uomo, trovato in arresto cardiocircolatorio, sarebbe stato rianimato sul luogo dell’incidente e trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove verserebbe in gravi condizioni. Attualmente non sono note ulteriori informazioni in merito alle sue condizioni di salute.

Grave incidente sul lavoro a Erba: le indagini

I carabinieri e i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul luogo di lavoro. Infine, bisognerà far luce sulle eventuali responsabilità.