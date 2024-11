Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 69 anni è morto investito da un carrello elevatore in una cartiera di Lucca.

L’incidente mortale nella cartiera

La tragedia è avvenuta questa mattina attorno alle 9.30 alla cartiera ‘Modesto Cardella’ in via Acquacalda a San Pietro a Vico, nella provincia di Lucca.

Stando alle prime ricostruzioni la vittima, un operaio di 69 anni, è stata investita da un carrello elevatore in funzione, che forse stava facendo manovra in retromarcia.

Sia la vittima che conducente del carrello elevatore sono dipendenti della cartiera.

I tentativi di soccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Alla cartiera sono giunti anche la polizia e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che dovranno verificare la dinamica dell’incidente.

Infine, sul posto sono giunte anche le istituzioni della città. Infatti è arrivato il sindaco, Mario Pardini, assieme al capo di gabinetto Beniamino Placido. La loro presenza serviva non solo per capire cosa fosse accaduto, ma anche per portare il cordoglio del Comune di Lucca ai colleghi di lavoro e ai familiari.