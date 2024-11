Incidente mortale tra due tir a Potenza: due morti e un ferito in gravi condi...

Incidente mortale tra due tir sulla Statale 655 Bradanica a Venosa, in provincia di Potenza. Entrambi i conducenti hanno perso la vita, una terza persona risulterebbe ferita.

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, nella serata di oggi, martedì 19 novembre, si è verificato un incidente mortale tra due tir sulla Statale 655 Bradanica a Venosa, in provincia di Potenza. I due conducenti avrebbero perso la vita sul colpo, mentre una terza persona sarebbe rimasta ferita ed è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale.

Nel frattempo, gli agenti della Forze dell’ordine in questi primi momenti dopo l’accaduto, stanno effettuando le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili cause. Nel tratto di strada è stata deviata la circolazione.

Incidente tra due tir a Potenza: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza e i vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per i due conducenti non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale.

La persona rimasta gravemente ferita è stata affidata alle cure del personale del 118 e ricoverata in ospedale, al momento non sono noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.