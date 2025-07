Un volo Ryanair diretto a Palma di Maiorca è stato teatro di momenti di grande tensione nella notte tra venerdì e sabato, quando è scattato un allarme antincendio a bordo. Il Boeing 737, fermo sulla pista dell’aeroporto dopo mezzanotte, ha causato panico tra i passeggeri a causa di un principio di incendio, fortunatamente rivelatosi un falso allarme.

Diverse persone, però, sono rimaste ferite durante la fuga dall’aereo, mentre le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire l’accaduto.

Falso allarme incendio su volo Ryanair a Palma di Maiorca, panico e feriti a bordo

Nella notte tra venerdì e sabato un allarme antincendio ha creato panico a bordo di un volo Ryanair, causando ferite lievi a 18 persone. L’aereo, un Boeing 737, era fermo sulla pista dell’aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna, in attesa del decollo, quando è scattato l’allarme.

Sebbene non ci fosse alcun incendio, molti passeggeri, impauriti, sono usciti in fretta e hanno abbandonato l’aeromobile saltando direttamente dalle ali senza aspettare l’apertura degli scivoli di emergenza, riportando contusioni, slogature e ferite superficiali. Sei dei feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma nessuno è in condizioni gravi.

La dinamica esatta dell’accaduto resta ancora da chiarire: mentre alcuni testimoni riferiscono di un piccolo focolaio e di fumo all’interno della cabina. I passeggeri sono poi ripartiti alle 7 del mattino con un aereo sostitutivo.

Falso allarme incendio su volo Ryanair a Palma di Maiorca: la nota dell’azienda

“Il volo da Palma a Manchester ha interrotto il decollo a causa di un falso allarme incendio segnalato da una spia luminosa. I passeggeri sono stati evacuati utilizzando gli scivoli gonfiabili e sono stati riportati al terminal. Durante l’evacuazione, un numero ristretto di passeggeri ha riportato lievi ferite e l’equipaggio ha richiesto assistenza medica immediata“, è stato sottolineato nella nota.

L’allarme è stato ricevuto dal Centro di coordinamento delle emergenze Samur061 poco dopo la mezzanotte, che ha attivato subito le squadre di soccorso, con ambulanze, vigili del fuoco e agenti della Guardia Civile intervenuti rapidamente sul posto.