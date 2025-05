Mercoledì 30 aprile, di ritorno da un’escursione in parapendio sul monte Toc nel Bellunese, è morto Rinaldo Vuerich, di 55 anni, che volava con un’esperienza di 30 anni: era infatti molto conosciuto in tutta Italia e considerato uno dei migliori piloti di parapendio. Originario di Fiumicino, aveva conseguito il brevetto di volo nel 1994 e lavorava nella falegnameria di famiglia a Roma.

Sui social è emerso il dolore di tanti amici e persone che lo conoscevano e apprezzavano.

Muore Rinaldo Vuerich, esperto pilota di parapendio

Giuseppe lo ricorda così: “Eccoci in una delle nostre meravigliose avventure. Ora però, sei salito davvero troppo in alto amico mio. Tienici sempre d’occhio e veglia su di noi. Per puro caso, proprio oggi ho rifatto la stessa foto, ma senza più te”. Giorgio: “Ricordo che, partiti da Serrone, avevo cercato di stargli dietro fino a Sora. Ricordo che stavo lì, in Val Comino, e mi dicevo ‘e mo’ che faccio?’. Come se mi avesse letto nel pensiero, e senza che ne avesse motivo, sento Rinaldo mentre rientrava dal Cavallo che dice per radio ‘te con la vela blu, che stai a gira’ lassù, segui me, andiamo in Val Roveto’. Così come non aveva motivo di farmi quella bella foto con lo sfondo del Velino al tramonto quando siamo atterrati a Capistrello, in quello che in più di 25 anni è il volo più bello che ho fatto, l’unico sopra i 100 chilometri. Ma immagino che Rinaldo Vuerich fosse così, la stessa trasparente energia sia con chi fa la planata della sera, sia con chi cerca di macinare chilometri per tutto il centro Italia, e ovunque si voli”.

Le dinamiche del tragico incidente

Rinaldo Vuerich è precipitato a quota 1.480 metri, cadendo prima contro una roccia e poi a valle. A trasemettere l’allarme è stato un compagno di volo. Al momento in cui i soccorsi lo hanno raggiunto, Rinaldo era già morto. La sua salma è stata portata in obitorio per gli accertamenti del caso.