A Torino, nella periferia di corso Taranto, un bambino è caduto dal balcone di un’abitazione ed è stato trasportato in codice rosso dal 118.

Attimi di terrore a Torino: un bambino di appena 4 anni è caduto dal balcone di casa davanti agli occhi disperati dei genitori. La corsa contro il tempo dei soccorritori ha permesso il trasferimento immediato in ospedale, dove il piccolo si trova ricoverato in condizioni critiche.

Torino, bambino di 4 anni cade dal balcone

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in corso Taranto, nella periferia nord di Torino, dove un bambino di quattro anni è caduto dal balcone della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe precipitato dal primo piano di una delle grandi palazzine che si affacciano sulla strada. Non è escluso che la caduta possa essere stata provocata da un incidente avvenuto durante un momento di gioco.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 di Azienda Zero, che dopo aver stabilizzato il bambino lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita.

Torino, bambino di 4 anni cade dal balcone: corsa disperata in ospedale

Il piccolo è stato intubato e si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Dalle prime informazioni mediche, avrebbe riportato un grave trauma cranico a seguito dell’impatto con il suolo. Le sue condizioni restano molto serie e i medici stanno monitorando costantemente l’evoluzione del quadro clinico.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per effettuare i rilievi e accertare l’esatta dinamica dell’accaduto: una delle ringhiere al primo piano, visibile dalla strada, presenterebbe una sbarra mancante, dettaglio che potrebbe aiutare a ricostruire quanto successo.