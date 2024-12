Davide Benetti, insegnante di 43 anni, era rimasto coinvolto il 9 dicembre scorso nella caduta dal balcone di una villa a Ro, in provincia di Ferrara, durante una gita scolastica. L’uomo è morto nella tarda mattina di oggi, 18 dicembre, in ospedale.

Morto l’insegnante caduto da un balcone a Ferrara

L’insegnante Davide Benetti era rimasto coinvolto nel crollo del balcone della Villa Rivani Farolfi, alle porte di Ro, il 9 dicembre, durante una gita scolastica con due classi di elementari e medie.

Il terrazzino aveva ceduto improvvisamente mentre il docente si trovava sopra, insieme a una guida turistica, cadendo da un’altezza di 5 metri. Benetti aveva riportato diverse fratture e nei giorni successivi aveva sempre avuto febbre alta. Inizialmente, però, le sue condizioni non sembravano gravi, ma con il passare dei giorni sono subentrate complicazioni che hanno portato alla tragedia di questa mattina con il suo decesso.

Morto l’insegnante caduto da un balcone a Ferrara: le indagini

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno iniziato le indagini del caso, per accertare l’esatta dinamica, le cause del crollo ed eventuali responsabilità.

Sull’accaduto è stato aperta un’inchiesta, inizialmente per lesioni colpose. Ora alle ipotesi si aggiunge anche l’omicidio colposo.