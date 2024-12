Un episodio drammatico segna una gita scolastica a Riva del Po, indagini in corso.

Un incidente inaspettato

Questa mattina, un gruppo di studenti delle scuole elementari e medie ha vissuto un’esperienza traumatica durante una gita scolastica a villa Rivani Farolfi, una storica dimora nel comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara. Mentre gli alunni esploravano la villa settecentesca, un balcone ha ceduto, causando la caduta di un insegnante e di una guida turistica. Fortunatamente, gli studenti sono rimasti illesi, ma l’incidente ha lasciato un segno profondo nella loro memoria.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, gli studenti si erano affacciati al balcone che si affaccia sul parco esterno, seguiti da un insegnante e una guida. Pochi istanti dopo, il balcone ha ceduto, facendo precipitare gli adulti da un’altezza di circa cinque metri. I soccorsi sono stati immediati: i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, trasportando i feriti all’ospedale Sant’Anna di Cona. Le loro condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico.

Le reazioni e le indagini

Il preside della scuola e la sindaca di Riva del Po, Daniela Simoni, sono accorsi sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e rassicurare le famiglie. Gli inquirenti ora dovranno chiarire le cause del crollo, verificando lo stato di conservazione della villa e se il peso degli studenti possa aver contribuito al cedimento del balcone. Le famiglie degli alunni sono state informate e tranquillizzate riguardo alle condizioni dei propri figli, mentre il dirigente scolastico si prepara a prendere decisioni in merito alla sicurezza delle future visite.