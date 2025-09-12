Tragedia a Imperia: un bimbo di soli 2 anni è precipitato dal balcone della propria abitazione, suscitando grande preoccupazione nella comunità locale. Al momento, le sue condizioni restano critiche, mentre i medici lottano per stabilizzarlo. L’episodio ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e gli operatori sanitari, e le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti.

Imperia, bimbo di 2 anni precipita dal balcone

Nel tardo pomeriggio di ieri, un bambino di due anni è precipitato dal balcone del proprio appartamento in via della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto da un’altezza di alcuni metri, riportando un politrauma. A intervenire immediatamente sarebbe stato il padre, che lo avrebbe trasportato al pronto soccorso dell’ospedale locale.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze della caduta, interrogando i genitori e raccogliendo testimonianze e immagini del sistema di videosorveglianza cittadino.

Imperia, bimbo di 2 anni precipita dal balcone: le sue condizioni

Le condizioni del bambino sono risultate fin da subito gravissime, con traumi multipli e lesioni a organi interni. Vista la gravità della situazione, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, struttura più attrezzata per gestire emergenze di questo tipo.

Al momento, il piccolo resta ricoverato in condizioni critiche, mentre le autorità continuano le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto e comprendere eventuali responsabilità.