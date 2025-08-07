Una nuova tragedia scuote la comunità di Cava de’ Tirreni. Una ragazza di appena 15 anni è morta dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione. Un dramma che si intreccia con una ferita familiare ancora aperta: undici anni fa, il padre, un carabiniere, si era tolto la vita. La città è sotto shock.

Cava de’ Tirreni, ragazza 15enne cade dal balcone e muore

Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Cava de’ Tirreni nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 7 agosto. Una ragazza di 17 anni, M.D.F., è precipitata dal secondo piano di un edificio situato in via Vincenzo Virno.

L’impatto con il suolo è stato violento e, nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del dramma sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno immediatamente avviato i rilievi per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli investigatori stanno valutando se si sia trattato di un gesto estremo, di un incidente o se vi siano altri elementi da accertare.

Cava de’ Tirreni, ragazza 15enne cade dal balcone e muore: il suicidio del padre carabiniere

Il dramma odierno riapre una ferita mai completamente guarita. Undici anni fa, il padre della giovane, un carabiniere in servizio presso la caserma di Salerno, fu trovato privo di vita in seguito a un suicidio.

Un dolore che aveva già profondamente segnato la famiglia e che ora si rinnova in maniera ancor più straziante. La giovane, secondo le prime indiscrezioni di Vesuvio Live, era conosciuta come una ragazza riservata e solare, impegnata nello studio e nelle attività sportive, molto legata alla parrocchia di Sant’Alfonso, dove frequentava il catechismo insieme ai suoi due fratelli.