Un bambino di tre anni cade dal balcone di casa a Casalguidi. Ricoverato in condizioni critiche, i carabinieri indagano sull’accaduto.

Una tragedia si è consumata in pochi istanti in un’abitazione familiare dove nulla lasciava presagire il dramma. Un bambino di appena 3 anni è caduto dal balcone sotto gli occhi attoniti dei genitori. Le sue condizioni sono gravissime.

Tragedia in casa: bambino di 3 anni cade dal balcone

Un grave incidente domestico ha colpito la comunità di Casalguidi, frazione del Comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), dove un bambino di circa tre anni è caduto dal primo piano di un’abitazione.

Il piccolo si sarebbe trovato in casa con i genitori quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato dal balcone poco dopo le 18:30 di ieri. La chiamata di emergenza al 118 sarebbe partita alle 18:48, facendo scattare l’immediato intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti prima l’automedica e un’ambulanza, poi l’elisoccorso, atterrato nel vicino campo sportivo per facilitare il trasferimento urgente.

Bambino di 3 anni cade dal balcone: trasportato al Meyer in codice rosso, indagini in corso

Le condizioni del bambino sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il trasporto in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in codice rosso: le sue condizioni sarebbero disperate.

I carabinieri, giunti sul luogo dell’accaduto, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della caduta. Le autorità stanno cercando di capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano eventuali responsabilità.