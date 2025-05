Milano, bimbo di 3 anni cade dal balcone: ricoverato in codice rosso

Milano, bimbo di 3 anni cade dal balcone: trasportato d'urgenza in ospedale

Milano, paura in zona Gratosoglio: bimbo di 3 anni in condizioni critiche dopo un volo dal balcone del secondo piano.

Un volo di diversi metri, un silenzio rotto solo dalle urla disperate dei familiari: è quanto accaduto in zona Gratosoglio, a Milano, dove un bimbo di tre anni è caduto dal balcone di casa. Ora è ricoverato in condizioni gravissime. Una tragedia che scuote il quartiere e apre interrogativi su quanto sia successo in quei terribili istanti.

Un bimbo di tre anni è ricoverato in condizioni critiche dopo essere caduto dal secondo piano della sua casa a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri, il piccolo si trovava sul balcone quando, giocando, avrebbe scavalcato la ringhiera, precipitando nel vuoto.

I genitori, di nazionalità pakistana, in quel momento non si sarebbero accorti della pericolosa situazione, lasciando il figlio momentaneamente incustodito. Le autorità escludono qualsiasi ipotesi diversa da quella accidentale: si sarebbe trattato, secondo gli investigatori, di un tragico evento domestico.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 12 maggio, all’interno di un appartamento al secondo piano di un edificio in via Costantino Baroni 19.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori dell’Areu, che hanno prestato le prime cure al piccolo prima di trasferirlo in elisoccorso all’ospedale Niguarda, in condizioni gravi.

Nonostante le lesioni riportate – tra cui contusioni diffuse e fratture sospette – al suo arrivo al pronto soccorso il bambino era lucido e rispondeva agli stimoli. Attualmente è sotto costante osservazione da parte del personale medico, che monitora attentamente l’evoluzione del quadro clinico.