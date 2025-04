Una tragedia scuote il quartiere Barca di Bologna, dove una donna di 48 anni, Tania Bellinetti, è stata trovata morta dopo una caduta dal balcone della sua abitazione. L’incidente, avvenuto martedì scorso, ha suscitato numerosi interrogativi, e le autorità stanno ora indagando sul compagno della vittima, un uomo di 38 anni, che risulta attualmente irreperibile. La polizia lavora per fare luce su un mistero che potrebbe celare ben più di una tragica fatalità.

Donna muore cadendo dal balcone

Una tragedia ha sconvolto il quartiere Barca di Bologna, dove una donna di 48 anni, Tania Bellinetti, è stata trovata senza vita sotto il palazzo in cui risiedeva. Il suo corpo è stato scoperto martedì sera in via Tolstoi, sotto il balcone del terzo piano dell’abitazione che condivideva con il compagno, un uomo di 38 anni, ora ricercato dalle forze dell’ordine.

Alcuni abitanti della zona, notando il corpo della donna, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Al loro arrivo, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare: le ferite si sono rivelate fatali.

La polizia sta indagando sul caso, mantenendo tutte le ipotesi aperte, tra cui suicidio, caduta accidentale o possibile spinta. Le indagini sono in corso e la Procura ha già avviato un’inchiesta, disponendo il sequestro dell’appartamento in cui la vittima viveva con il compagno, per cercare eventuali indizi che possano chiarire la dinamica della tragedia.

Donna muore cadendo dal balcone ma è giallo: si cerca il fidanzato

Secondo fonti vicine all’indagine, e come riportato da Repubblica, l’uomo sarebbe già stato ammonito dal questore per comportamenti violenti, un precedente che ha spinto gli investigatori a prendere in considerazione l’ipotesi che la caduta di Tania possa essere stata il risultato di un litigio tra i due. A tal proposito, le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e cercando indizi sulla relazione tra i due.

La notizia ha sconvolto i residenti del quartiere, molti dei quali affermano di non essere a conoscenza di eventuali conflitti nella coppia. Nonostante ciò, alcuni vicini avrebbero sentito urla provenire dall’appartamento prima dell’incidente, ma non hanno saputo fornire ulteriori dettagli.

Gli inquirenti, in queste ore, stanno esaminando le telecamere di sorveglianza per ricostruire gli ultimi momenti in vita della donna.