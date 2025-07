Andrea Nicole, la prima tronista trans della storia di “Uomini e Donne“, ha rivelato ai suoi follower sui social di essere ricorsa al botox. Ecco il motivo.

Uomini e Donne: Andrea Nicole ricorre al botox

Molti di voi si ricorderanno di Andrea Nicole Conte, tronista del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, nel 2021.

La sua scelta fu Ciprian Aftim, col quale ha avuto una relazione fino a ottobre del 2022. Andrea Nicole è stata anche la prima tronista di “Uomini e Donne” con alle spalle un percorso di transizione. Sui social, ultimamente, Andrea Nicole postava poco ma ecco che ora ha condiviso un video per i suoi follower al fine di rivelare loro di essere ricorsa a un trattamento di chirurgia estetica, ovvero il botox. Nel video ha spiegato anche il motivo per cui ha preso questa decisione.

Uomini e Donne, Andrea Nicole ricorre al botox e svela il motivo del ritocchino

Come abbiamo appena visto, Andrea Nicole ha rivelato, con un video sui social, di essere ricorsa a un trattamento di chirurgia estetica, ovvero al botox. Un trattamento al quale ex tronista di “Uomini e Donne”, ha rivelato di pensare già da diverso tempo. Per l’esattezza, si è sottoposta al botox per togliere i “solchi” sulla fronte.